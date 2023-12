Um empresário bastante conhecido no município de Sena Madureira, que no momento não quer ter seu nome identificado, concedeu uma entrevista ao jornalista Ronaldo Duarte do AcreOnline.net, no dia 14 deste mês, afirmando ter desistindo de concorrer à eleição vindoura para a prefeitura municipal. Segundo ele, rejeitou uma proposta com todas as garantias financeiras partidárias. Nossa reportagem esteve no município e conversou com o empresário.

Confira o bate-papo

*Acreonline.net:* Por que você rejeitou o convite feito para disputar a prefeitura em 2024?

*Empresário:* Eu até pensei que poderia ser um nome novo e uma opção para a política municipal, mas não estou disposto a gastar o dinheiro da minha empresa e correr o risco de perder as eleições e ser chamado de pobre perante a sociedade.

*Acreonline.net:* Mas, segundo você, foi convidado, e quem é convidado não paga a conta?

*Empresário:* Eu sei que no início tudo é fácil, e as promessas são mirabolantes. Depois que você está no fogo, quem lhe convidou começa a tirar o corpo fora, e eu tenho que bancar tudo com o meu próprio dinheiro.

*Acreonline.net:* Segundo o senhor, é muito conhecido na cidade e no interior. Então, por que não tentar pelo menos uma vez?

*Empresário:* Meu amigo jornalista Ronaldo Duarte, você sabe que uma eleição de prefeito não se ganha só com conhecimento. Tem que ter uma boa estrutura financeira; caso contrário, Manacapuru se torna longe demais.

*Acreonline.net:* Então, o senhor está apenas brincando, fingindo que irá ser candidato em 2024?

*Empresário:* Você pode até achar que eu estou brincando, mas poderá haver uma possibilidade se for para gastar o dinheiro do partido sem ter que tocar no meu.

*Acreonline.net:* Realmente, o senhor deixa transparecer que suas andanças e os boatos em torno do seu nome são falsos. O senhor não tem medo de se tornar motivo de chacota na cidade de Sena Madureira?

*Empresário:* Eu até viraria motivo de chacota se eu não tivesse um bom dinheiro.

*Acreonline.net:* O senhor quer acrescentar algo mais que eu não lhe perguntei?

*Empresário:* Não, eu acho que por enquanto é isso mesmo.

Na próxima semana, iremos entrevistar um parlamentar que também diz que pretende disputar as eleições no município de Sena Madureira.

Conforme o pedido do empresário, sua imagem e nome continuarão em sigilo total.

Acreonline.net – Por Ronaldo Duarte

