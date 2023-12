Os moradores do Bairro do Segundo Distrito, no Município de Sena Madureira, irão realizar um churrasco em comemoração a construção da ponte que liga o primeiro ao Segundo Distrito.

confira o convite.

Os últimos preparativos para o churrasco que irá acontecer amanhã na praça do segundo distrito

. Todos os nossos amigos estão convidados, tanto do primeiro distrito, como do segundo distrito. Todos sejam bem-vindos. Amanhã sábado.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram