As inscrições para o concurso público da Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Estado do Acre estão abertas, oferecendo 164 vagas para candidatos de nível médio e superior. Os cargos em disputa incluem auditor da receita estadual, contador, especialista da fazenda estadual e técnico da fazenda estadual.

A seleção, a cargo do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), compreenderá provas objetivas para todos os cargos e prova discursiva exclusiva para o cargo de Auditor da Receita Estadual, agendadas para 10 de março de 2024.

– Inscrições: 22 de dezembro de 2023 a 10 de janeiro de 2024.

– Vagas: 164 para níveis médio e superior.

– Cargos: Auditor da receita estadual, contador, especialista da fazenda estadual e técnico da fazenda estadual.

– Banca Organizadora: Cebraspe.

– Processo Seletivo: Provas objetivas para todos os cargos e prova discursiva para Auditor da Receita Estadual.

– Data das Provas: 10 de março de 2024.

– Locais das Provas: Diversas cidades do Estado do Acre.

– Inscrições: https://www.cebraspe.org.br/

– Salários Iniciais: Variam de R$ 3,2 mil a R$ 19,9 mil, além de benefícios.

Os interessados devem realizar a inscrição dentro do prazo estipulado e se preparar para as provas conforme o conteúdo programático indicado pela banca organizadora.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram