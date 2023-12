Após descobrir uma traição, uma mulher, de 34 anos, cortou o pênis do marido e jogou o órgão no vaso sanitário. O caso aconteceu em Atibaia, interior de São Paulo. Ela confessou o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher afirmou que descobriu que, no dia de seu aniversário, o marido teria a traído com uma sobrinha dela de 15 anos de idade, o que motivou o crime.

Ela relatou que, após a descoberta, ficou irritada e esperou o marido chegar em casa para iniciar uma relação sexual com o homem. Durante o ato, ela amarrou as mãos dos homem com uma calcinha, pegou uma navalha e cortou o pênis do marido. Ela, então, tirou uma foto do órgão, jogou na privada e deu descarga.

O homem saiu à procura de socorro, enquanto a mulher encontrou com o irmão e foi até a delegacia confessar o crime. “Boa noite, moço. Eu vim me apresentar porque eu acabei de cortar o pênis do meu marido”, disse à polícia.

Por: Luan Monteiro

