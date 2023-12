Em meio ao escândalo envolvendo a Agência Safyra Viagens, localizada em Rio Branco, a madrasta da proprietária, Claudia Nogueira, quebrou o silêncio na noite desta quarta-feira (20) e discorreu nas redes sociais sobre as acusações de golpes aplicados pela enteada, Saionagela Barreto.

Segundo informações, um grupo de pessoas já registrou Boletim de Ocorrência contra a empresária na última semana, alegando terem sido vítimas de um esquema fraudulento que envolvia a venda de passagens aéreas e hospedagens, resultando em prejuízos significativos.

Claudia Nogueira, visivelmente surpresa e desconcertada, relatou que várias pessoas têm procurado por Saionagela Barreto, conhecida como Safira, nos últimos dias. A madrasta esclareceu que tentou contato com a enteada, sem sucesso, e que a agência estava fechada quando alguns clientes foram até o local.

A situação se agravou quando Claudia Nogueira decidiu verificar as redes sociais de Saionagela. Para sua surpresa, não encontrou nenhum perfil vinculado à agência Safyra Viagens ou à proprietária. A ausência de respostas nos telefones e a falta de presença online aumentaram a apreensão dos clientes e da própria madrasta.

“Não tem Instagram da agência, não tem Instagram pessoal dela, não tem Instagram de nada mais”, afirmou Claudia Nogueira, revelando sua preocupação com o paradeiro e a situação da enteada.

Ao abordar as possíveis vítimas, Claudia Nogueira mencionou que o golpe pode ter ultrapassado a marca dos 100 mil reais e expressou incredulidade com a situação. “Acredito que esse golpe já tenha passado mais de 100 mil reais. Agora, gente do céu, de onde essa menina tirou esse negócio? Tava indo tão bem nas agências e tudo mais, e pra fazer um negócio desse”, disse Claudia Nogueira, expressando incredulidade com a situação.

A madrasta também revelou que o marido de Saionagela e o pai da jovem, não estava ciente das atividades fraudulentas. “Nós não sabemos o paradeiro dela, nem sei onde ela mora, nem nada. E já estou sabendo que o marido dela não sabia disso, que estava em Sena.Fiquei muito triste, né? Porque não é uma coisa que se faça, né? E estamos aqui esperando notícias. Jamais esperava isso pra ela”, relatou a madrasta.

