Um homem, ainda não identificado, foi morto a facadas na tarde desta quinta-feira (21), após ser flagrado com uma mulher casada em um bar na avenida Calama, bairro Planalto, zona leste de Porto Velho.

O suspeito de cometer o crime seria primo da vítima.

As primeiras informações dão conta que o casal estava bebendo no estabelecimento comercial, quando o marido da mulher chegou, desceu do carro e desferiu várias facadas na vítima, e só parou quando foi impedido por uma guarnição da PM.

Uma equipe do Samu foi acionada as pressas, mas a vítimas não resistiu e morreu. O suspeito foi preso no local com a faca usada mo crime.

Em breve atualização

Por Rondoniagora

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram