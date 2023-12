O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) informou que policiais penais da Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, impediram a fuga de 13 presos na quinta-feira, 21. Durante uma vistoria de rotina, os agentes encontraram buracos em duas celas do bloco 7 do presídio.

Segundo o Iapen, as visitas que estavam marcadas para esta sexta-feira, 22, no bloco 7, foram canceladas por motivo de segurança, até que os danos sejam reparados. Os demais blocos do estabelecimento penal seguem o calendário normal de visitas.

O Iapen afirmou que está investigando as circunstâncias do plano de fuga e que tomará as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos.

Por Juruá24horas

