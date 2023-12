Na última quarta-feira, 20, um homem com dupla nacionalidade peruana e brasileira, apelidado de “Rambo”, foi brutalmente assassinado a facadas no km 2 do Ramal da Pedreira, no município de Assis Brasil, localizado no interior do Acre.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi atacada com múltiplas perfurações de faca, resultando em ferimentos graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro imediato, conduzindo o homem para o hospital local. No entanto, lamentavelmente, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a falecer.

As circunstâncias exatas do crime ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais. A identidade do agressor ou possíveis motivações para o homicídio não foram divulgadas até o momento.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram