Com o objetivo promover, incentivar e fomentar as atividades comerciais e econômicas em Rio Branco, durante as festividades do final de ano, além de possibilitar que as famílias possam usufruir da ornamentação natalina na Praça da Revolução, no Centro da cidade, os vereadores de Rio Branco aprovaram, por unanimidade, a isenção do pagamento de tarifa pública para o usuário das linhas de ônibus nos últimos três domingos do mês de dezembro.

O Programa Domingos da Dignidade foi implementado no dia de 17 de dezembro e ainda contempla os dias 24 e 31 de dezembro. Os coletivos circulam das 16h às 23h59.

A matéria foi aprovada na madrugada da última sexta-feira, 15, durante a última sessão legislativa do ano.

por Marcela Jansen

