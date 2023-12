A tarde desta quinta-feira, 21, foi mágica para as crianças da Escola Municipal Mauricila Sant’ana, com a chegada do Bom Velhinho e a confraternização com os colegas de sala. O governo do Estado do Acre retirou as cartinhas enviadas pelas crianças para a campanha “Papai Noel dos Correios”. Tudo isso foi feito porque o governador Gladson Cameli, em parceria com a instituição, adotou todas as cartas.

Para o diretor da escola, Jadson Cabral, é gratificante a parceria entre governo do Estado e os Correios, para atender às crianças tão carentes. “O nosso agradecimento é imenso, por ver a felicidade das crianças, o brilho nos olhos delas e saber que os pais reconhecem isso. É um esforço dos correios, do governador Gladson Cameli e da escola que adota essas crianças”, afirma Cabral.



Simone Lemos, chefe da Sessão e coordenadora estadual dos Correios, enaltece o sucesso da campanha deste ano, que alcançou 100% das doações. “É uma alegria estar aqui hoje, em mais uma entrega. Selecionamos sete escolas e aqui já estamos na penúltima. É muito gratificante ver o sorriso das crianças ao receber os presentes. É um resultado muito positivo para nós, que temos um trabalho muito longo durante a campanha e no final vemos essa alegria no sorriso estampado deles”, conclui.

A professora do 5º ano, Rosilene Santana, descreve a tarde como mágica. “É um momento muito importante que a nossa comunidade carente recebe. É um presente tão simples para as crianças, mas dá para ver a euforia no rosto deles. Tem criança aqui que não conhece o centro da cidade. Então, o governador tem participado beneficiando as escolas e as crianças”, garante Santana.



A campanha nacional, que já dura 34 anos, contempla pedidos de crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Também são disponibilizadas nacionalmente para adoção as cartas enviadas por crianças com até 10 anos em situação de vulnerabilidade social.

Por Claudio Angelim-Agência de Notícias do Acre

Fotos: Ingrid Andrade/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram