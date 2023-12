Na manhã de quarta-feira, dia 20 de dezembro, o 6º Batalhão de Polícia Militar realizou a formatura de 285 crianças da rede municipal de ensino de Mâncio Lima no Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD).

No evento, autoridades municipais e o coordenador estadual do programa, capitão PM Jácome, reforçaram a importância das ações do PROERD no estado, destacando o comprometimento e dedicação do efetivo. O Tenente-Coronel Edvan Rogério, comandante do 6º BPM, ressaltou o compromisso da instituição com a educação e o programa, assegurando uma maior abrangência para o ano de 2024.

ASCOM

