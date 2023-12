O réu João Lucas Rodrigues, apelidado de “Bin Laden”, foi condenado a 7 anos de reclusão pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco. O jovem de 22 anos enfrentará inicialmente o regime fechado por crimes que incluem porte ilegal de arma de uso restrito, transporte de artefatos explosivos sem autorização e corrupção de menores.

De acordo com informações das autoridades, “Bin Laden” é suspeito de ter produzido mais de 100 coquetéis Molotov com a intenção de realizar um ataque contra uma facção rival na Cidade do Povo.

A prisão ocorreu em flagrante no dia 18 de abril deste ano, quando João Lucas estava na companhia de um adolescente. Durante a abordagem realizada pelas guarnições do 2º Batalhão da Polícia Militar, foram apreendidos 10 coquetéis Molotov, munições de grosso calibre e uma carabina calibre .30 com alto poder de fogo.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram