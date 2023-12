Uma operação Conjunta entre a Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e o Centro Integrado de Segurança Pública de Plácido de Castro (CISP), prendeu na manhã desta quarta-feira, 20, o ex-secretário de Esportes de Plácido de Castro, Liomar de Jesus Mariano, mais conhecido como Mazinho, e Carmélio de Souza.

Eles são acusados de serem mandantes da morte do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Souza Barros, de 52 anos, que foi assassinado com dois tiros na cabeça no dia 20 de maio de 2021, próximo a Corrente, no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Liomar e Carmelio, que têm envolvimento direto com o crime, teriam contratado dois pistoleiros para executá-lo. A dupla teria financiado a campanha de Gedeon em 2020.

Na época do crime, as investigações apontavam para um caso de agiotagem e os criminosos que executaram Gedeon não teriam sido identificados. Após quase 3 anos, na manhã de hoje os mandantes do assassinato do ex-prefeito de Plácido de Castro foram presos.

Relembre o crime

O ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros (PSDB), de 52 anos, foi assassinado com dois tiros na cabeça na manhã do dia 20 de maio próximo a Corrente, no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Gedeon e um motorista de sua empresa estava parado no seu veículo modelo Nissan Versa, de cor prata, placa PRQ-4F34 em um estacionamento localizado ao lado da rotatória do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPtran), quando dois homens não identificados se aproximaram em uma motocicleta, de cor vermelha e o passageiro em posse de uma arma de fogo efetuou dois tiros que perfurou o vidro do carro e atingiu a cabeça de Gedeon. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer pelo ex-prefeito do município de Plácido de Castro que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística e o corpo de Gedeon foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Por Leônidas Badaró- ac24horas

