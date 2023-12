Em anúncio feito pelas redes sociais no último dia 14, o governador Gladson Cameli revelou uma excelente notícia para os 54.220 servidores estaduais do Acre: o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Com um montante significativo de R$ 300 milhões, os servidores terão os valores creditados já nesta quarta-feira, dia 20 de dezembro, proporcionando um Natal mais tranquilo e um início de ano mais seguro para milhares de famílias em todo o estado.

A medida soma-se aos esforços contínuos do governo em valorizar os servidores públicos estaduais. Além do 13º, o compromisso com o pagamento dos salários de dezembro está mantido, com aposentados e pensionistas recebendo no dia 27 e os servidores ativos no dia 29. Na folha de dezembro, serão investidos mais de R$ 373 milhões.



Nas palavras do governador Gladson Cameli: “Gostaria de expressar meu profundo agradecimento a todos os servidores do Acre. Pagar a segunda parcela do 13º é uma forma de reconhecer o esforço incansável de vocês. Este Natal será mais especial e o início do próximo ano, mais seguro. O compromisso com o bem-estar de nossa equipe é inabalável”.

O governo ressalta ainda a trajetória de valorização dos servidores ao longo do ano, iniciada em julho com o pagamento de 50% do 13º salário, abrangendo tanto ativos quanto inativos e premiando os servidores da segurança, gestores de políticas públicas e especialistas. Essa injeção de recursos, totalizando cerca de R$ 520 milhões, contribuiu significativamente para a economia do estado.

Além disso, em um esforço notável, o governador Cameli conquistou um aumento de 20% nos salários de todos os servidores públicos estaduais, corrigindo uma injustiça histórica. A valorização foi evidenciada pela honra da primeira parcela de 5,08% do Reajuste Geral Anual (RGA) em 2023, com outras três parcelas anuais a serem implementadas nos próximos anos.



A gestão de Cameli também assegurou que nenhum servidor público acreano terá vencimentos abaixo do salário mínimo, beneficiando mais de dois mil profissionais.

Vale ainda lembrar que ainda, em 2022, último ano de sua primeira gestão, o governador Gladson Cameli, depois de meses de negociação com todas as categorias de servidores do Estado, conseguiu aprovar com os deputados da Assembleia Legislativa, um projeto de lei do governo do Acre que concede reajuste salarial para o funcionalismo. Na mesma sessão, também foi aprovado um auxílio-alimentação no valor de R$ 420,00 para todos aqueles que recebem mais de R$ 4 mil. Para aqueles com salários inferiores, o auxílio é de R$ 500,00.

“Ao dedicado funcionalismo público do Acre, quero reiterar meu compromisso. Valorizamos cada um de vocês. Dos aumentos salariais às medidas de auxílio, nosso objetivo é assegurar que todos sejam reconhecidos. Superamos desafios, mas juntos construímos um Estado onde a valorização dos servidores é prioridade”, afirmou o governador, satisfeito com o bom encerramento de 2023.



Mesmo enfrentando desafios e crises econômicas, o governador preservou seu compromisso de manter a máquina pública em ordem, salários em dia e superar dificuldades herdadas. Desde sua primeira gestão, Cameli trabalhou para reorganizar o Estado, quitar dívidas pendentes e possibilitar um novo momento de investimentos públicos. O esforço conjunto reforça não apenas a saúde financeira do Estado, mas também o respeito e a valorização dos servidores, que desempenham um papel fundamental no progresso do Acre.

Por Samuel Bryan- Agência de Notícias do Acre

Foto: Marcos Vicentti/Secom

