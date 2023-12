Uma mulher de 30 anos foi socorrida em estado gravíssimo para o Hospital João Paulo II, na noite desta terça-feira (19), após ficar presa embaixo de uma caminhonete S10, enquanto tentava pegar um gato. O caso aconteceu no bairro Agenor Martins de Carvalho, zona leste de Porto Velho.

A mãe da vítima informou aos policiais que era passageira do veículo. A condutora havia acabado de chegar na frente da casa e desceu da caminhonete para pegar um gato que estava na parte de trás do carro.

O veículo, que estava parado na frente do imóvel, em uma pequena subida que dar acesso a garagem, começou a descer de ré. A vítima teria tentado entrar no veículo para acionar o freio de mão, mas acabou caindo embaixo do carro em movimento. A roda dianteira ficou em cima do tronco da mulher.

Desesperada, a mãe da vítima começou a gritar por socorro. Vizinhos da região ajudaram a tirá-la debaixo da caminhonete.

Uma equipe do Samu foi acionada, precisou reanimar a vítima ainda no local do acidente e a socorreu em estado gravíssimo para o Hospital João Paulo II.

Por Rondoniagora

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram