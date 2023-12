Candidatas e candidatos devem entregar o formulário, documentação e um pacote de fralda descartável para confirmar a inscrição.

A presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou público dois editais com a abertura do processo seletivo simplificado para contratação temporária de assistentes administrativos, assistentes sociais e psicólogos. A íntegra do certame está disponível na edição n° 7.442 do Diário da Justiça, de segunda-feira, 18.

As inscrições estão sendo realizadas de forma presencial com a entrega do formulário de inscrição (modelo curriculum vitae – anexo do edital) e a documentação exigida, na sede do TJAC, na sala da Secretaria de Programas Sociais, no período de 18 a 22 de dezembro de 2023, das 8h às 14h. Para a confirmação da inscrição, é preciso entregar um pacote de fralda descartável (nos tamanhos: G ou GG).

Estão disponíveis três vagas para o cargo de assistente administrativo, com a remuneração de R$ 1.100,00 para cumprir a carga horária de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, pelo período de 12 meses. Também duas vagas para o cargo de psicólogo e duas para o de assistente social com a remuneração mensal de R$ 5 mil.

Todos os contratados vão atuar em projeto do TJAC, que é realizado a partir do convênio “Plataforma+Brasil”, com recursos Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A missão é de promover o apoio à estruturação, atendimento e acolhimento de mulheres egressas do sistema prisional de Rio Branco, que estão envolvidas com o uso de drogas.

O processo seletivo simplificado consistirá em duas etapas: análise de currículo e dinâmica de grupo. Mais informações: (68) 3302-0349.

