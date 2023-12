Como parte do planejamento institucional que visa valorizar os profissionais da instituição, a Polícia Militar do Acre (PMAC) iniciou na manhã da última segunda-feira, 18, o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (Choa 2023/2024) para 45 militares estaduais. O evento ocorreu no auditório do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em Rio Branco.

O CHOA está contemplando os profissionais que adentraram a instituição no ano de 2000 ainda como aluno soldado e contará com uma carga horária de 1.439 horas, que serão divididas em quatro fases: a distância; apostilado; presencial e estágio administrativo e operacional. Com previsão de término em agosto de 2024, onde os militares estarão habilitados para ingressarem ao oficialato.

O Coronel Luciano Dias Fonseca, comandante-geral da PMAC, enfatizou a formação para o engrandecimento institucional, “Necessitamos de cada vez mais profissionais capacitados e preparados para fortalecerem nossa instituição, pois é um curso que nos dedicamos muito para que fosse realizado e oferecido aos senhores, onde pregamos pela qualidade na formação”, destacou.

O agora Aluno Choa Iracélio Melo, 48, destacou a importância do curso para carreira militar. “É uma etapa que temos que vencer, para galgarmos o oficialato, onde será aumentada a responsabilidade e o trabalho, onde este curso estará nos preparando para estarmos preparados para cumprir as novas missões que nos serão passadas”, destacou.

Estiveram presentes à solenidade, o Secretário de Segurança Pública em exercício, coronel RR Evandro Bezerra; o comandante-geral do Bombeiros, coronel Charles Santos; presidente do Instituto de Administração Penitenciária, Alexandre Nascimento; diretora operacional, coronel Marta Renata Freitas; diretor de ensino, coronel Cristian Diogo; diretor de saúde, coronel Wagner Austregesilo; corregedor-geral, coronel Romulo Modesto; diretora de logística, coronel Ellen Pontes; comandante do interior, coronel Manoel Jorge, demais oficiais e praças.

ASCOM

