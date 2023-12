Na manhã desta terça-feira, 19, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos agentes de Tarauacá, ao integrar as forças de segurança do estado, também formadas por policiais militares e penais, saíram em diligência para dar cumprimento a oito mandados de prisão, expedidos pela comarca de Tarauacá, sendo que foi dado cumprimento aos mandados dos nacionais: I.C.O, E.RC., J.A.M e E.S.A.

Durante o cumprimento do mandado de prisão do nacional E. C. R., foi apreendido pela autoridade policial a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), valor que supostamente é oriundo de prática ilícitas.

Além do mais, durante a tentativa de cumprimento de um dos mandados, foi localizado o nacional D. S. C., autor de um assalto na forma tentada, o qual foi conduzido à delegacia para ser interrogado pela autoridade policial.

O grupo preso nesta manhã em Tarauacá tem ligação com a maioria dos assaltos que vem acontecendo na cidade, inclusive na data de ontem,19, cometeram um novo assalto em um pontão da cidade.

As forças de segurança da cidade de Tarauacá continuam as buscas, visando prender outras pessoas do grupo criminoso, que por algumas semanas cometeram uma série de crimes contra os moradores.

Assessoria/ PCAC

