Sandro Torres Cavalcante, de 56 anos, morreu após se ferir com uma faca dentro do pronto-socorro de Rio Branco na manhã desta terça-feira (19). O homem era acusado por várias mulheres vítimas de abuso e estupros praticados por ele.

Sandro havia sofrido um acidente em março deste ano e, na época, ele foi reconhecido ao ter tido veiculado sua fotografia na imprensa. As vítimas passaram a denunciar e dar depoimentos sobre o que passaram nas mãos de Sandro.

Após as denúncias, muita vítimas ficaram revoltadas, pois o homem nunca foi preso e a maioria dos crimes havia prescrito.

No acidente, Sandro teve fraturas na perna e fazia acompanhamento profissional. No último dia 15 de dezembro, ele tentou contra a própria vida em sua residência, cravando uma faca no peito. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao pronto-socorro, onde estava internado e sendo acompanhado.

No início da tarde desta terça-feira, 19, Sandro teria novamente cravado uma faca no peito e, desta vez, não resistiu. A Sesacre confirmou o ocorrido, mas não souberam explicar como o paciente teve acesso a faca.

A reportagem entrou em contato com pelo menos duas vítimas que aguardavam pelo andamento dos processos, e ambas se disseram aliviadas.

“Se a justiça do homem não foi capaz de prende-lo, também não acredito que Deus tenha algo a ver com suicídio, porém, me sinto aliviada. Na verdade, acho que ele teve medo do que iria passar na cadeia, sendo um estuprador”, disse uma das vítimas.

“Deus me perdoe, mas não tenho pena. Esse homem destruiu o sonho de muitas meninas e deixou muitas traumatizadas. Acho que pesou na consciência dele, e ele era tão covarde que preferiu se matar, do que arcar com as consequências da justiça. Confesso que estou aliviada, pois outro dia eu dei de cara com ele em um mercado, e fiquei arrasada. Agora ele vai se acertar com Deus”, desabafou outra vítima.

