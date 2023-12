Um sonho negligenciado por décadas, a ponte Frei Paolino Baldassari, em Sena Madureira, que integra o Primeiro e Segundo Distrito da cidade, finalmente saiu do papel. Iniciada há 22 meses, a construção foi entregue, nesta terça-feira, 19, concretizando o anseio da população sena-madureirense.

A obra representa um marco significativo do município, e foi executada pelo Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e da empresa privada, Cidade.



“Meus pais moram aqui no ramal há 70 anos, numa comunidade que há décadas vinha sendo ilhada, e hoje, graças a Deus, e ao governador Gladson Cameli, alcançamos essa conquista, que não tem preço”, relatou Gerbson Santana, morador do ramal Mário Lobão.

O trajeto entre Primeiro e Segundo Distrito era feito via terrestre, pela BR-364, ou por catraia, atravessando o rio, e agora, com a nova construção, o caminho entre os distritos é interligado por 12 metros de ponte.



“Isso aqui é compromisso em mudar a vida das pessoas. O trabalho conjunto entre Estado, prefeitura e a Assembleia Legislativa foi o que tornou a realização desse sonho da população possível. Agradeço também a nossa vice-governadora Mailza Assis, que tem desempenhado um trabalho importante no Estado”, afirmou o governador Gladson Cameli.

O investimento para essa obra histórica foi de R$ 36 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado, em que R$ 20 milhões foram destinados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) para esse investimento.

Mais de 2500 pessoas vão ser beneficiadas com a ponte sobre o Rio Iaco, que vai facilitar o ir e vir no dia a dia.



“O governo é um grande parceiro, e dar o direito de ir e vir ao povo é uma dádiva. A partir de agora, o desenvolvimento de Sena Madureira, com certeza, vai crescer muito mais”, disse, emocionado, o prefeito do município, Mazinho Serafim.

Na ocasião, foi assinada também a ordem de serviço da pavimentação asfáltica e dispositivo de drenagem do Ramal do Adolar, com implementação de ciclovia. Os recursos são provenientes de emendas do senador Márcio Bittar.



Também estiveram presentes na inauguração secretários e presidentes de autarquias do Estado e do município.

Uma ponte esperada por décadas

Carlos D’Ávila, morador de Sena, conta que em seus 61 anos de vida, via o povo sofrer com a travessia no Rio Iaco.

“Foi prometido e foi cumprido. Há anos a população sofria sem essa ponte, e agora o governador Gladson honrou seu compromisso, entregando essa obra que vai mudar a nossa vida”, afirmou o servidor público.



A nova ponte foi entregue em menos de dois anos após o início da obra. Durante o empenho, cerca de 90% da mão de obra utilizada na construção foi realizada por moradores do município.

“Antes eu só atravessava para o Primeiro Distrito de catraia, que era inseguro. Com a ponte, temos segurança e atravessamos com facilidade entre os dois distritos”, contou Maria Freire, moradora do bairro São Francisco, no Segundo Distrito da cidade.



Uma obra dessa envergadura proporciona diversas mudanças na cidade, uma delas, que será vista em breve é a geração de emprego e renda.

Lucas Guimarães representou o presidente do Deracre, Sócrates Guimarães, seu pai, e reforçou o trabalho dessa gestão em cuidar das pessoas.



“Esse é mais um compromisso cumprido do governador Gladson Cameli. Mais de 2500 pessoas vão ser diretamente beneficiadas com a ponte. O Deracre executou essa obra com empenho e dedicação para entregar o quanto antes”, afirmou Lucas.



“Sou mototaxista há vinte anos. Essa ponte vai melhorar o nosso serviço, pois antes tínhamos que dar a volta pela BR-364 para chegar ao Segundo Distrito. O valor da corrida era maior, e agora vamos poder cobrar um preço justo”, declarou Gleiton Leite.

Ponte Frei Paolino Baldassari

A ponte sobre o Rio Iaco que liga os dois distritos do município leva o nome do servo da Ordem de Maria, Paolino Baldassari que durante décadas contribuiu, como pároco da igreja católica, para avanços sociais e espirituais na cidade.

Dedicado à causa social, o frei contribuiu para a comunidade sena-madureirense, durante viagens missionárias no interior do município, por meio da medicina da floresta, a qual aprendeu com os povos tradicionais amazônicos, e também com missas, as “desobrigas”, missões religiosas e do seu compromisso clerical com a população da cidade.

O que disseram

“É um dia histórico de conquistas em que pontes são construídas, tirando um povo sofrido do isolamento” – Presidente da Câmara de Vereadores de Sena Madureira, vereadora Ivoneide Bernardino.

“A exemplo de Orleir, que tirou sena do isolamento com a BR-364, o nome do governador Gladson entra para a história. O povo do Segundo Distrito de Sena foi tirado do isolamento. Parabéns ao Estado” – deputado federal, Gerlen Diniz.

“Os deputados tem se empenhado na Casa do Povo para realizar o sonho antigo do povo sena-madureirense” – deputado estadual Luiz Gonzaga

“Essa é uma obra histórica para Sena Madureira, quero agradecer ao governador Gladson por ter tido esse olhar sensível para essa cidade com uma história tão rica e importante para o Acre” – senador Márcio Bittar

Por Vitor Hugo Calixto- Agência de Notícia do Acre

Foto: Pedro Devani/Secom

