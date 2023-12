A dor varia amplamente, desde a intensa dor da CRPS e picadas de insetos até a agonia de cálculos renais, refletindo sua complexidade.

Dor, uma experiência humana universal, é frequentemente envolta em mistério e subjetividade. O que uma pessoa considera levemente irritante, outra pode achar insuportável. Essa variabilidade torna a dor um tópico fascinante, embora complexo, para explorar. Começamos esta exploração mergulhando nos reinos das doenças, picadas de insetos e experiências corporais cotidianas, cada uma oferecendo sua marca única de desconforto.

O MUNDO EXCRUCIANTE DAS DOENÇAS DOLOROSAS

A Síndrome da Dor Regional Complexa (CRPS) se destaca no mundo das doenças dolorosas. Caracterizada por dor intensa, muitas vezes desproporcional, a CRPS pode surgir de lesões aparentemente menores ou mesmo sem nenhuma causa aparente.

Essa síndrome é conhecida por sua dor ardente ou pulsante implacável, frequentemente acompanhada por sensibilidade ao toque, inchaço e até mudanças na cor e textura da pele. Imagine um mundo onde até o toque mais gentil traz dor insuportável, ou onde usar meias se torna uma tarefa hercúlea. A CRPS foi classificada em impressionantes 42 de 50 na escala de dor de McGill, superando a dor de amputações sem anestesia. Esta escala quantifica a intensidade da dor, com números mais altos representando dor mais severa.

Além disso, a CRPS não é um desconforto passageiro; é uma aflição de longo prazo, muitas vezes vitalícia. Isso a torna particularmente desafiadora, pois os sofredores devem lidar com a presença contínua da dor, frequentemente levando a um significativo sofrimento psicológico.

A condição até recebeu o apelido sinistro de “doença do suicídio” devido ao seu grave impacto na qualidade de vida. No entanto, a CRPS não é a única condição que traz tanta dor intensa. Doenças como a neuralgia do trigêmeo, caracterizada por dor facial súbita e severa, e endometriose, onde tecido semelhante ao revestimento uterino cresce fora do útero, também estão na lista de condições excruciantes.

A PICADA DA DOR: VENENO DE INSETOS

Mudando de doenças para o reino animal, a dor infligida por picadas de insetos assume uma forma diferente. Justin Schmidt, um entomologista, dedicou uma parte significativa de sua carreira para entender essa dor. Ele desenvolveu o Índice de Dor de Picada de Schmidt, que categoriza a dor de várias picadas de insetos em uma escala de 0 a 4. Na extremidade inferior da escala, encontramos picadas quase imperceptíveis, como as da abelha Triepeolus, descritas caprichosamente como “um arranhãozinho que dança com cócegas”.

À medida que ascendemos na escala, as descrições se tornam mais vívidas e dramáticas. A vespa melífera e a vespa de cara branca, classificadas em dois, oferecem dor semelhante a “um cotonete embebido em molho de pimenta habanero empurrado nariz acima” ou “ter a mão esmagada em uma porta giratória”. A escala avança para o nível três com insetos como a formiga colhedora da Flórida, descrita como “audaciosa e implacável, como uma furadeira elétrica escavando uma unha encravada”.

No auge da escala, no nível quatro, reside a formiga bala, conhecida por entregar a picada mais dolorosa. Essa dor é tão intensa que Schmidt mencionou que, se houvesse um nível cinco, incluiria apenas a formiga bala. Essas descrições não apenas fornecem uma medição científica, mas também trazem um elemento humano para entender a dor, permitindo-nos quase sentir e empatizar com essas experiências.

A DOR UNIVERSAL: EXPERIÊNCIAS CORPORAIS

Finalmente, exploramos o reino das experiências corporais cotidianas, onde a dor pode atingir indiscriminadamente. Uma experiência comum, mas intensamente dolorosa, é a passagem de um cálculo renal. Essa condição ocorre quando produtos residuais no sangue formam massas duras e pedras nos rins. Enquanto nos rins, essas pedras podem não causar dor, mas a verdadeira agonia começa quando elas se movem para o ureter, o tubo que conecta o rim à bexiga. Esse movimento pode causar dor excruciante, frequentemente descrita como uma das piores dores que uma pessoa pode suportar.

No pronto-socorro, pacientes com cálculos renais são frequentemente vistos contorcendo-se em agonia. A dor é tão intensa que supera o desconforto de muitas outras condições, incluindo parto e lesões. O processo de um cálculo renal passando pelo trato urinário pode ser mais doloroso do que dar à luz ou levar um chute na virilha, dois exemplos comumente citados de dor extrema.

Por Lucas R.

