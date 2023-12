O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), lançou o edital de chamamento público nº 001/2023, que tem por objetivo selecionar e apoiar projetos de organizações da sociedade civil (OSCs) interessadas em parcerias na forma de termo de fomento. As inscrições começaram no dia 13 de dezembro e se estendem até 19 de janeiro, podendo ser feitas pelo e-mail [email protected].

O edital visa apoiar projetos de fortalecimento de políticas para as mulheres, ampliando o alcance de resultados à população. A secretária da Mulher, Márdhia El-Shawwa, reforça que esse é mais um compromisso do governo do Estado. “Buscamos meios para valorizar e fortalecer as entidades que atuam nas políticas de gênero e na rede de proteção à mulher, e também na valorização da cultura afro das mulheres do Acre”, explica.

Para valorização da cultura afro, está destinado o valor de até R$ 605 mil; para o fortalecimento, articulação, mobilização e qualificação das entidades e representações atuantes nas políticas de gênero e proteção, o valor é de até R$ 300 mil.

Para tirar dúvidas, entre em contato pelo e-mail [email protected].

Por Anne Nascimento- Agência de Notícias do Acre

