Solenidade conta com presença de Lula, Pacheco, Lira e Alckmin. Parlamentares como Bia Kicis e Randolfe Rodrigues compareceram à cerimônia

Ao assumir o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR), Paulo Gonet fez um discurso em que citou a “responsabilidade” de resgatar o passado do Ministério Público da União e “o futuro a preparar” à frente da instituição. O novo PGR também afirmou que o órgão não deve buscar “nem palco nem holofote” em sua atuação.

Lula discursa na posse de novo PGR: ‘MP é uma instituição tão grande que nenhum procurador pode brincar com ela’Penso nas mesmas responsabilidades que a chefia do MPU implica, pois temos um passado a resgatar, e um futuro a preparar disse em sua fala.

Segundo Gonet, “não há respeito pleno da dignidade, sem que reconheçamos a responsabilidade de cada qual pelos atos que praticam ou que omitem”. Ao falar sobre a atuação da PGR, o novo procurador-geral enfatizou a necessidade de uma atuação com responsabilidade.

No nosso agir técnico, não buscamos palco nem holofotes mas temos o dever de haver de ser fieis ao que nos delega o Constituinte e nos outorga o Legislador — disse.

Gonet afirmou que o Ministério Público vive um momento crucial na construção da democracia. Em seu discurso, o novo procurador-geral da República ressaltou:

Somos os corresponsáveis de toda a ordem jurídica, social e política e somos os corresponsáveis pelo estímulo aos valores republicanos — disse — A defesa constante aos direitos inerentes a dignidade deve ser o nosso norte intransigente.

O novo procurador-geral toma posse nesta segunda-feira com o desafio de dar novo impulso à atuação do Ministério Público Federal e refazer as pontes com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Gonet assume a PGR após dois mandatos consecutivos de Augusto Aras, escolhido por Jair Bolsonaro, que deixou o posto em 26 de setembro. Até agora, alguns nomes de sua equipe foram anunciados, como o vice-procurador-geral, Hindemburgo Chateaubriand, Eliana Torelly, na secretaria-geral, e Silvio Amorim Júnior na secretaria de Relações Institucionais. Também fará parte da equipe Raquel Branquinho que assume como Diretora-Geral da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU).

De Bia Kicis e Randolfe

A solenidade de posse de Gonet conta com a presença do presidente, de integrantes do Judiciário, como ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, Nunes Marques, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. O evento reuniu nomes de diferentes espectros políticos, como o senador Marcos do Val, a deputada federal Bia Kicis, e o senador Randolfe Rodrigues.

O novo ministro do STF Flávio Dino e o cotado para assumir o Ministério da Justiça, o ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski, estão entre os presentes.

Por Mariana Muniz e Paolla Serra O GLOBO

