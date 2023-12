Nesta segunda-feira, 18, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Militar deram cumprimento a mandado de prisão e busca no contra um acusado de integrar uma organização criminosa de âmbito nacional. A prisão ocorreu no bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

As investigações tiveram início há cerca de um mês com a identificação do indivíduo que costumava exibir armas de fogo em suas redes sociais.

“Durante o cumprimento do mandado logrou-se apreender uma arma de fogo do tipo carabina, calibre 22, drogas, R$ 4.160 mil em notas falsas, além de uma perna manca supostamente utilizada para a prática de “disciplinas” pela facção”, explica o coordenador do Gaeco, promotor de Justiça Bernardo Albano.

Trata-se de mais uma ação integrada entre o Gaeco do MPAC e a Polícia Militar, totalizando doze operações conjuntas em 2023.

Fonte: Gaeco/MPAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram