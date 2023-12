O governador Gladson Cameli se reuniu na manhã desta segunda-feira, 18, com representantes da empresa de varejo e atacado, grupo Big, que busca investir no Acre, a reunião ocorreu na residência oficial do governante, em Rio Branco.

A tratativa pode representar um avanço significante no setor de serviços do estado, com a criação de uma nova loja do grupo em Rio Branco, que geraria 120 postos de trabalho diretamente e 500 indiretamente.

“O Estado sempre está a disposição para parcerias, principalmente para fortalecer a geração de emprego e renda no Acre. Esse ano apresentamos resultados importantes nessa área, diminuindo os números de desemprego”, pontuou o governador.

A tratativa inicial, realizada com o proprietário do grupo Big, Natanael Cordeiro, seria para a construção de uma unidade, de varejo ou atacado, do conglomerado em Rio Branco.

O secretário de Estado da Fazenda, Amarísio Freitas, também participou da reunião e explicou que o governo já incentiva a instalação de empresas no Acre, e que a iniciativa privada é uma grande parceira.

“A Secretaria da Fazenda dialoga com todos os empresários e investidores que têm negócios no estado, e com aqueles que pretendem trazer um negócio, como é o caso do Grupo Big. Precisamos de uma iniciativa privada forte, para desta forma apresentarmos os benefícios fiscais e incentivos disponíveis para que as empresas possam fomentar ainda mais a geração de emprego e renda, um dos compromissos da nossa gestão”, afirmou o secretário.

Também participaram da reunião o procurador jurídico da Junta Comercial do Estado do Acre (Juceac), Cristopher Mariano, e o superintendente de Agricultura e Pecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária no Acre, Paulo Trindade.

Por Vitor Hugo Calixto Agência de Noticias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram