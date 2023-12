Na manhã desta segunda-feira (18), foi registrado um acidente na rodovia AC-40. Um motociclista identificado como Wilian de Araújo Mendes, de 22 anos, estava indo para o trabalho no sentido bairro (centro), quando acabou freando de forma abrupta e consequentemente derrapando, o que gerou uma colisão na traseira de um caminhão.

De acordo com os populares presentes no momento da reportagem, o motorista do caminhão seguiu em frente. Ainda assim, existe a possibilidade dele não ter notado o impacto da batida na traseira do veículo.

Com a força do impacto, a vítima perdeu alguns dentes, sofreu fraturas na costela e na clavícula esquerda. O ponto mais grave foi o traumatismo craniano. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a viatura especializada de número 01 compareceu ao local.

Mesmo saindo das proximidades do acidente, o motorista do caminhão foi abordado por uma equipe da Polícia Militar do Acre e encaminhando para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar todos os esclarecimentos .

Matéria feita em vídeo pelo repórter Luan Rodrigo para a TV Gazeta.

por Agazeta.Net

