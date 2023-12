Segundo testemunhas, a mãe da criança a colocou no bafo da água quente para realizar a pajelança, um ritual indígena de cura.

Uma criança indígena de apenas 7 meses morreu na madrugada do último sábado, 16, após sofrer graves queimaduras. O incidente ocorreu durante um ritual de pajelança, prática comum entre as comunidades indígenas. A morte aconteceu no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A etnia e o sexo da criança não foram divulgados.

Segundo testemunhas, a mãe da criança a colocou no bafo da água quente para realizar a pajelança, um ritual indígena de cura. Infelizmente, a criança sofreu graves queimaduras pelo corpo e, apesar dos esforços da equipe médica do Hospital do Juruá, não resistiu.

O Conselho Tutelar de Cruzeiro do Sul informou que não teve conhecimento sobre o caso.

A pajelança é um ritual de cura realizado pelo pajé, que é o curandeiro e líder espiritual das terras indígenas. Nos últimos anos, as pajelanças passaram a ser realizadas fora das Terras Indígenas e nem sempre são feitas por pajés. Os rituais incluem o uso da ayahuasca e rapé, além de cantorias e os chamados rezos. Indígenas acreanos viajam para vários Estados do Brasil e outros países realizando pajelanças. Muitas pessoas também viajam de outros lugares do país e do mundo para participar de pajelanças nas terras indígenas acreanas.

