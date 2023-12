Uma adolescente de 13 anos, identificada como J.M.S, foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros em uma casa abandonada no Ramal do Armando, km 11 da BR-364, sentido Feijó-Tarauacá. A guarnição de salvamento do 9º BEPCIF de Feijó foi acionada via 193 e, ao chegar, encontrou a jovem em trabalho de parto.

Devido ao local de difícil acesso, os bombeiros utilizaram um quadriciclo para chegar até a adolescente. O parto foi realizado com sucesso, e mãe e filha foram encaminhadas à maternidade do Hospital Geral de Feijó para receberem os cuidados médicos necessários.

Ambas apresentavam quadro estável, com os sinais vitais dentro dos parâmetros normais, e seguem bem.

