Uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu na última sexta-feira, 15, um trio que roubava e escondia produtos roubados em uma casa no bairro Belo Jardim I.

A equipe realizava patrulhamento pelo bairro, quando recebeu denúncia de que vários suspeitos entravam e saíam de uma casa com objetos estranhos.

Os militares fizeram o deslocamento até o local e descobriram uma casa usada como depósito e ponto de venda itens roubados para receptadores. A equipe prendeu dois homens e uma mulher com diversos objetos, entre eles bijuterias, bomba d’água, roupas e materiais de construção.

Os criminosos foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes para medidas cabíveis.

Por 2° Batalhão de Polícia Militar do Acre (2° BPM)

