Altierli Schineider, de, 35 anos, morreu no último sábado (16), vítima de uma descarga elétrica, em uma fazenda, na linha 01, km 40, Minas Novas, em Rio Pardo, distrito de Porto Velho.

Segundo a ocorrência, uma guarnição foi acionada após receber uma mensagem via WhatsApp de um dos parentes da vítima, comunicando a morte resultante de uma descarga elétrica, provavelmente ocasionada por um raio.

Uma testemunha, que estava no mesmo imóvel com a vítima no momento do incidente, relatou que ouviu um barulho, seguido de um clarão provocado pelo raio. Aguardou alguns minutos antes de entrar na residência, pois estava na área externa. Ao encontrar Altierli caído, percebeu sangramento na cabeça e manchas avermelhadas no lado direito do corpo. Tentou contatar a vítima, mas não obteve resposta, constatando a ausência de sinais vitais.

No momento do incidente, outras duas pessoas estavam na casa sede da fazenda e sentiram uma descarga elétrica de intensidade baixa.

