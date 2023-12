Após enfrentar um período de seca, o Rio Yaco, em Sena Madureira, ressurge com vigor, apresentando uma cheia que traz alívio.

Morador relata que as últimas chuvas foram fundamentais para a recuperação do nível do Rio Yaco, que havia atingido níveis baixos durante a seca. Agricultores e pescadores, que foram particularmente afetados pela escassez de água, agora veem a oportunidade de retomar suas atividades produtivas.

Confira o vídeo:

Por Pelegrino Sobrinho Colaborador do AcreOnline.net

