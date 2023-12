Uma colisão frontal entre uma caminhonete S10 e um caminhão, na tarde desta sexta-feira (15), deixou duas vítimas fatais na RO-460, em Buritis, no Vale do Jamari. Tathielle Martins, de 34 anos, farmacêutica conhecida na região, e seu filho Brayan Victor Martins, de apenas 8 anos, são as vítimas fatais.

O acidente ocorreu enquanto a caminhonete, que transportava quatro pessoas, se aproximava de uma curva na rodovia, que está em processo de asfaltamento. Os dois veículos colidiram frontalmente.

Mãe e filho ficaram presos às ferragens e, não resistiram aos ferimentos. Os outros dois ocupantes foram levados ao Hospital Regional de Buritis.

Os bombeiros foram acionados e usaram até um desencarcerador para retirar os corpos das ferragens.

Tathielle Martins era uma profissional da área farmacêutica muito respeitada na cidade de Buritis.

Por Rondoniagora

