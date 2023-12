O policial não teve o nome divulgado. A prisão foi resultado de uma investigação da Polícia Civil, que começou após a apreensão dos celulares e das drogas no mês de

Um policial penal foi preso nesta sexta-feira (15) por suspeita de facilitar a entrada de 13 celulares e drogas no presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, no Acre.

O policial não teve o nome divulgado. A prisão foi resultado de uma investigação da Polícia Civil, que começou após a apreensão dos celulares e das drogas no mês de novembro.

O policial penal teria usado sua função para burlar a segurança da unidade e entregar os materiais ilícitos aos detentos.

O policial penal foi encaminhado ao presídio de Cruzeiro do Sul, onde ficará à disposição da Justiça. Ele pode responder pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa e tráfico de drogas.

