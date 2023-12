A Polícia Militar do Acre (PMAC) lançou na tarde de sexta-feira, 15, a 2ª fase da Operação Papai Noel, denominada nesta nova etapa de “Força Total”. Participam desta operação militares de todo o Estado, com o objetivo de intensificar as ações de segurança durante as festas do fim de ano.

O policiamento vai ser reforçado em áreas comerciais, terminais e pontos de ônibus. Serão realizadas barreiras rápidas de vias de grande fluxo com foco no desarmamento, fiscalização de bares, sucatões e lojas de conserto de celulares, além de blitz de trânsito, palestras e apresentações musicais, dentre outras ações.

O Comandante-Geral da PMAC, Coronel Luciano Dias, agradeceu ao esforço dos policiais nesta etapa da operação. “É uma operação tradicional de todas as polícias militares do Brasil, nesta fase em que aumentasse o esforço para oferecer segurança ao nosso povo. Agradeço a toda a tropa por este esforço extra que todos fazem, é muito importante o trabalho e a presença dos militares nas ruas”. Disse.

Assessoria de Comunicação da PMAC

