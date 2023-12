No dia 27 de novembro, um aluno do Instituto Federal do Acre (IFAC), em Xapuri, acompanhado de sua mãe, procurou a Delegacia de Polícia Civil da cidade e narrou que um professor teria lhe torturado.

Diante do boletim de ocorrência registrado, foi instaurado Inquérito Policial para apurar os fatos e, com a realização de intenso trabalho investigativo, foi representada pela prisão do professor.

Na tarde de ontem, 14, após ser interrogado na Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, a Dra. Michelle Boscaro, Delegada de Polícia Civil do município, deu voz de prisão ao professor.

Ainda na tarde de ontem, após o cumprimento da prisão, a Delegada de Polícia Civil, acompanhada da equipe de investigação e dos Advogados do investigado, cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do professor.

Durante a diligência foram encontrados objetos relacionados ao crime investigado, dentre eles um rifle calibre 22.

O IFAC tem contribuído para os trabalhos de investigação criminal realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Xapuri.

“Não podemos permitir que nossos adolescentes sejam vítimas de qualquer tipo de violência. A Polícia Civil de Xapuri está atenta e trabalhando intensamente para apurar todas as ocorrências registradas.”, enfatizou a Dra. Michelle Boscaro.

Por Assessoria PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram