Imagens mostram momento em que político, que é aliado de Volodymyr Zelensky, entra em sala de prefeitura no oeste do país e detona explosivos. Polícia disse que há um morto.

Um deputado da Ucrânia invadiu uma reunião de uma prefeitura do país e explodiu três granadas, matando uma pessoa e ferindo outras 26, disse a Polícia Nacional da Ucrânia.

O caso foi registrado pelas câmeras da prefeitura, que gravavam a reunião. O vídeo acima, com imagens fortes, mostra o momento do ataque, que ocorreu na cidade de Transcarpátia, na região de Zakarpattia, no oeste da Ucrânia.

O deputado entra na sala enquanto um debate era mantido. Ele se posiciona em frente à porta da sala e começa a falar também, sem que os participantes prestem atenção. O político então tira a tampa de uma das granadas e a lança no chão, e repete a operação com pelo menos outros dois explosivos.

O político foi identificado pela imprensa ucraniana como Serhii Batryn. Ele é do mesmo partido do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que ainda não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem.

Batryn, segundo meios locais, vinha fazendo vídeos se queixando de políticos da cidade.

Segundo as autoridades, 26 pessoas ficaram feridas, seis delas em estado grave. O jornal “Kyiv Times” fala em um morto. O autor do crime também ficou ferido e, até a última atualização desta reportagem, estava sendo tratado em um hospital, ainda de acordo com a polícia.

Investigação

O Serviço de Segurança da Ucrânia abriu uma investigação para apurar as motivações do caso, que chocou o país mesmo em meio à guerra contra a Rússia.

A principal linha de investigação é a de um atentado terrorista, ainda segundo a polícia.

O ataque acontece no momento em que o governo ucraniano tenta angariar mais verbas de países do Ocidente para financiar a operação de contraofensiva em territórios dominados por tropas russa na Ucrânia.

Nesta semana, o Congresso dos Estados Unidos não aprovou um pacote de mais US$ 100 bilhões de ajuda militar para a Ucrânia proposto pelo presidente norte-americano, Joe Biden.

O financiamento da guerra da Ucrânia tem tido cada vez mais resistência entre deputados dos EUA, inclusive democratas, aliados de Biden.

Por G1

