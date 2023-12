Na edição do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta sexta-feira, 15, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen/AC), publicou o resultado definitivo da prova discursiva e a convocação para a prova de títulos dos cargos de nível superior do concurso público para o provimento de vagas de cargos do Iapen e da Polícia Penal do Estado, conforme o Edital n.º 001/2023 – Sead/Iapen, de 19 de junho de 2023.

O resultado definitivo da prova discursiva segue na seguinte ordem: cargo, localidade, inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota. Confira o resultado: Edital nº 011 – IAPEN – resultado da prova discursiva definitivo

Já o chamamento para a prova de títulos dos cargos de nível superior segue na seguinte ordem: cargo, localidade, inscrição, nome do candidato em ordem alfabética. Confira o resultado: Edital nº 012 – IAPEN – convocação prova de titulos

Sobre o envio dos títulos, os candidatos convocados deverão fazer o envio eletrônico dos documentos da prova de títulos, via link específico no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC): www.ibfc.org.br, no período das 8h do dia 26 de dezembro até às 15h do dia 28 de dezembro, conforme orientações contidas no edital de convocação.

Diante de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC, por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 15h, ou por e-mail: [email protected]. Para consultar informações gerais dos demais editais publicados e seus anexos, acesse o link: Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (ibfc.org.br).

Por Ingrid Andrade Agência de Noticias do Acre

