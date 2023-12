O governador Gladson Cameli protagonizou um momento emocionante no Centro Especializado em Reabilitação (CER III) Frei Paolino Baldassari nesta sexta-feira, 15. Acompanhado do Papai Noel, o líder estadual distribuiu presentes e carinho às crianças atendidas pela unidade, reforçando seu compromisso com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento infantojuvenil.

Com um carinho especial pelas crianças, a quem chama de “minhas autoridades”, o governador enfatizou a importância de atenção ao cuidado e desenvolvimento das futuras gerações. A surpresa da chegada do Papai Noel contagiou os pequenos, criando um ambiente de alegria e animação.

“Aqui é um momento de rever e repensar na vida, o compromisso que tenho com minhas autoridades. E pra mim, hoje, renovo minhas energias, com esperança, com paz, com agradecimento a Deus. O meu compromisso eu não vou deixar de seguir. Só gratidão a todos que nos ajudam e realizam esse trabalho”, destacou o governador.

A visita reforçou que uma notável conquista destacada este ano foi a implementação de um terceiro turno de trabalho no CER III, evidenciando o comprometimento da equipe em lidar com as crescentes demandas da população. Essa iniciativa visa assegurar a qualidade do atendimento, proporcionando serviços abrangentes que incluem terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, avaliação neuropsicológica, fisioterapia e muito mais.

O CER III não se limita ao atendimento infantil, estendendo seus serviços de suporte também a adultos. A unidade oferece uma ampla gama de especialidades, desde fisioterapia cardiopulmonar até consultas em áreas como pediatria, neuropediatria, ortopedia pediátrica, genética médica e otorrinolaringologia.

Com o terceiro turno, a unidade expandiu sua capacidade de atendimento e possibilitando que cerca de 7 mil pessoas por mês se beneficiem dos serviços nos turnos da manhã, tarde e noite. O governo estadual demonstrou seu comprometimento em fornecer cuidados abrangentes e flexíveis, permitindo que os pacientes usufruam dos serviços até três vezes por semana.

Durante a visita, o governador fez uma entrega especial para Francisco Elcio, de 22 anos, com paralisia cerebral, o jovem que recebe assistência do governo desde os 8 meses de idade. Segundo sua mãe, Zenilde dos Santos de Paula, a história dele é testemunha viva da evolução dos serviços de reabilitação em todo o estado, reforçando a importância do compromisso contínuo com a qualidade e eficiência no atendimento.

“Ele é meu filho único e hoje foi importante demais pra gente. É o sonho dele tirar uma foto com o governador. Onde a gente vai passando, que vê uma foto sua, ele quer levar pra casa, quando vê o senhor na TV, fica gritando. É aniversário dele logo e esse momento é um presente enorme pra gente. Na fundação ele queria era levar o poster com a imagem do governador de lá, eu tive que mandar fazer uma camisa. Cada dia aqui os serviços melhoram, o atendimento dele é muito bom, todo mundo é muito atencioso com a gente”, relata a mãe.

O CER III Frei Paolino Baldassari, além de ser um farol de esperança para muitas famílias, reafirma seu papel essencial na construção de um futuro mais inclusivo e saudável para a sociedade acreana.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, reforça: “Tomamos como bandeira colocar em evidência aqueles que não eram vistos. Fizemos a ampliação de atendimentos aqui, levamos pro interior com os movimentos itinerantes e sentimos que finalizamos esse ano com chave de ouro podendo ampliar ainda mais os serviços e atendimentos para o ano que vem”.

Por Samuel Bryan Agência de noticias do Acre

Fotos: Diego Gurgel/Secom

