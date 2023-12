Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o desespero dos moradores ao presenciarem a cena

Um homem morreu eletrocutado, na manhã desta quinta-feira (14), após ficar grudado em um poste de energia no beco Real, no bairro Mauzinho, na zona leste de Manaus.

De acordo com as informações preliminares, a vítima usou uma escada para fazer uma ligação em um poste quando acabou recebendo uma descarga elétrica e morreu ainda no local. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o desespero dos moradores ao presenciarem o homem grudado no poste.

É possível escutar na gravação uma mulher, que aparente ser filha da vítima, bastante desesperada e pedindo que retirassem o homem do poste. A informação é que um filho da vítima foi quem desceu o corpo.

Policias militares foram acionados para atender a ocorrência. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi chamado, mas o homem já estava morto.

Veja vídeo:

Fonte: D24am

