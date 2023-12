Nesta quarta-feira, 13, o senador Alan Rick (União Brasil) participou da sabatina do Ministro da Justiça, Flávio Dino, e do subprocurador-geral da República Paulo Gonet, indicados para o Supremo Tribunal Federal (STF) e para a Procuradoria-Geral da República (PGR), respectivamente. Durante a fala, o senador reiterou que votaria contra a indicação de Dino.

“Estamos em campos políticos opostos. Sou um senador de direita e busco ser justo. E o homem não se separa de suas convicções, a não ser que se arrependa delas. Já me manifestei, nas minhas redes sociais, contrário ao Ministro Dino, reitero isso aqui.” – declarou o senador.

Alan Rick também aproveitou o tempo para questionar o ministro sobre falas feitas pelo indicado em relação ao aborto, drogas, ativismo judicial, Marco Temporal, voto auditável e impresso e mandato fixo dos ministros do Supremo.

Flávio Dino respondeu a maioria das perguntas de Alan Rick, com exceção das que se referiram à legalização do aborto e drogas.

“Espero que, se o Ministro Flávio Dino for nomeado Ministro do Supremo, realmente tenha se despido da roupa do político e realmente cumpra aquilo que já, reiteradas vezes, falou.” – finalizou Alan Rick.

Após mais de 10h de sabatina, Dino e Gonet foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). As indicações ainda serão analisadas no Plenário do Senado. Alan Rick foi um dos 10 senadores que votaram contra Dino. 17 senadores votaram pela aprovação.

Alan Rick declarou que manterá o voto contrário na votação em Plenário.

Por Assessoria

