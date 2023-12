O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (Podemos) inaugurou nessa quarta-feira, 13, o auditório Frei Heitor Maria Turrini, situado na sede da Secretaria de Cidadania e Assistência Social (SEMCIAS). O gestor entregou kits para bebês às gestantes que são assistidas pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

Mazinho agradeceu a equipe pelo empenho para a realização da inauguração. “Fico feliz em promover esses dois eventos importantes, em nome do secretário Daniel Herculano, agradeço a equipe da SEMCIAS pelo empenho. Esse é nosso papel como gestor, levar as condições dignas para a população de Sena Madureira se sentir atendida pela administração pública”, disse o prefeito.

O secretário, Daniel Herculano disse que os trabalhos que vem sendo executado pela secretaria tem o objetivo de chegar até as famílias que mais precisam e garantir o atendimento do serviço público com qualidade. “O prefeito Mazinho tem solicitado que nossa gestão priorizasse sempre as famílias carentes. E nosso papel é planejar os projetos e executar da melhor forma possível para atender nossa população de Sena Madureira. E graças a Deus e com o apoio do prefeito estamos conseguindo contribuir como nunca tinha sido feito em outras administrações”, afirmou Herculano.

A solenidade também contou com a presença dos secretários Dr. Getulião Saraiva (Finanças), Adriana Martha (Administração), da presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Sena Madureira, Ivoneide Bernardino, do vereador Alípio Gomes, da coordenadora do CRAS, Lígia Marreiro, e representantes da igreja católica. o auditório Frei Heitor Maria Turrini, situado na sede da secretaria de cidadania, e entregou kits para bebês às gestantes que são assistidas pelo centro de referência da assistência social (CRAS).

