Uma motocicleta Yamaha 125 Factor foi recuperada pela equipe Tática do 2° Batalhão, na noite dessa quarta-feira, 13, na rua Cabo Euriberto, no conjunto habitacional Cidade do Povo.

Os militares realizavam rondas no bairro quando se depararam com a motocicleta estacionada na frente de uma casa aparentemente abandonada. Ao aproximarem da referida motocicleta, os militares viram que a chave que estava na ignição era de formato liso.

A guarnição, então, fez uma consulta no sistema via COPOM e constatatou que se tratava de um veículo com restrição de roubo/furto. Ninguém se apresentou como dono da motocicleta, que foi removida para a delegacia da segunda regional para os procedimentos cabíveis.

2° Batalhão de Polícia Militar do Acre (2° BPM)

