Uma adolescente de 15 anos foi espancada pelo marido de 41 anos nesta quarta-feira (13) na linha Jequitibá, distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho (RO). As agressões aconteceram na frente do filho do casal.

O Rondoniaovivo colheu informações de que a vítima é casada há um ano com o marido e tem um filho de cinco meses com ele.

Nesta quarta, a adolescente que fez 15 anos recentemente, foi questionar o marido sobre um pix que ele teria feito para um outra mulher.

O acusado não gostou da esposa querer saber quem seria a mulher que recebeu a transferência bancária e passou a agredi-la com vários socos, tapas e enforcamentos.

A adolescente saiu correndo e denunciou o crime para a polícia, mas o agressor fugiu do local.

