O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para o programa Community College Initiative, que irá pré-selecionar estudantes de cursos superiores do Ifac para um ano de intercâmbio nos Estados Unidos. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 13 de janeiro de 2024.

Conforme o edital, a Diretoria Sistêmica de Relações Internacionais fará a pré-seleção de estudantes do Ifac que, posteriormente, serão indicados ao Departamento dos Estados Unidos. A instituição norte-americana será responsável por selecionar os alunos e/ou alunas que irão participar do intercâmbio em 2024/2025.

Para participar da seletiva, o estudante deve ter nacionalidade brasileira; ter idade mínima de 18 anos; possuir diploma de Ensino Médio; estar regularmente matriculado em algum curso superior do Ifac; ter cursado entre 25% e 75% da carga horário do curso em que esteja matriculado; apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico mínimo de 70%; ter frequência mínima exigida no Projeto Pedagógico do Curso; não possuir processo disciplinar instaurado e/ou aberto; ter pouca ou nenhuma experiência nos Estados Unidos; e não ter sido bolsista em qualquer outro programa de mobilidade internacional presencial desenvolvido pelo Ifac.

Intercâmbio

De acordo com edital, os estudantes selecionados irão realizar o intercâmbio durante o período de um ano, sendo custeado pelas Faculdades Comunitárias dos Estados Unidos (Community Colleges). Além do curso intensivo de inglês, que terá duração de quatro semanas, os aprovados irão cursar disciplinas referentes aos cursos superiores que desenvolvem no Ifac.

A bolsa de estudos para os intercambistas aprovados também garante: alojamento e alimentação durante todo o período do programa; taxas escolares; auxílio mensal para cobrir as despesas adicionais de estadia; transporte de ida e volta aos Estados Unidos; e seguro-saúde.

Inscrições

Além de preencher formulário online (disponível aqui https://forms.gle/4XHn6uSsxyVuaCTk8), o candidato deverá anexar, no momento da inscrição, um documento de identificação oficial (preferencialmente o passaporte), o histórico escolar completo do Ifac (contendo código de autenticidade ou assinado e carimbado por servidor responsável da instituição), o certificado do teste de proficiência em inglês Core Skills, e os formulários Student Application Form (disponivel aqui ) e Participant Medical History and Examination Form (https://drive.google.com/file/d/1ts0ygSeCE1TS4JoHtbu7vbPwQ647rxuM/view).

Seleção e classificação

De acordo com edital, a pré-seleção e classificação dos estudantes será realizada pela Diretoria Sistêmica de Relações Internacionais, em conjunto com professores de Língua Inglesa do Ifac.

Dentre os critérios que serão utilizados para escolha dos discentes, estão: o desempenho acadêmico a partir do Coeficiente de Rendimento Acadêmico, a pontuação no teste de proficiência (que deverá ser superior a 301 pontos), e entrevista em inglês/português que será realizada pela de forma presencial ou online.

Cronograma

Os estudantes que tiverem interesse em participar da seletiva devem se inscrever até o dia 13 de janeiro de 2024. A lista de inscritos será publicada no dia 15 de janeiro, e as entrevistas com os candidatos acontecerão entre os dias 16 e 19 de janeiro.

O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no 26 de janeiro. O resultado final será disponibilizado até 31 de janeiro.

A expectativa é de que os estudantes aprovados realizem o intercâmbio ente os meses de julho de 2024 a maio de 2025.

