O governador Gladson Cameli foi o destaque do programa Gente em Debate desta quinta-feira, 14, na Rádio Difusora Acreana, acompanhado pela secretária de Comunicação, Nayara Lessa. Os apresentadores Damião Viana, Antonio Muniz, Neto Vitalino e Tião Maia, como jornalista convidado, conduziram a entrevista no contexto histórico da rádio, que completa 79 anos como a Voz das Selvas e faz parte do Sistema Público de Comunicação do Acre.

Durante a conversa, o governador elogiou a equipe de Comunicação do Estado, reconhecendo a importância do rádio em levar mensagens a todo o território acreano. Cameli destacou os esforços da equipe diante dos desafios enfrentados em 2023, ressaltando o cenário mundial repleto de conflitos. Afirmou também que o Acre encerra o ano com conquistas notáveis e avanços que prometem um futuro promissor para sua segunda gestão.

“Vamos fazer uma retrospectiva aqui no momento, porque cada atitude que foi tomada desde a pandemia foi para manter a saúde da nossa população e a saúde financeira do governo. Estou com um ano do segundo mandato. No primeiro tivemos essa [pandemia de covid-19] que foi a maior crise sanitária do mundo, viramos a página e estamos agora nesse novo processo, colocando em prática o nosso planejamento. Não foi perfeito, tivemos muitas dificuldades sim, mas soubemos superar”, analisou.

Entre as conquistas mencionadas, destaca-se o Acre como um dos estados de maior geração de emprego na Região Norte, o equilíbrio das contas públicas e o anúncio da segunda parcela do 13º para os servidores no dia 20. O governador ainda ressaltou a posse de novos servidores ao longo do ano, além de um concurso aberto para a Secretaria da Fazenda, com 164 vagas.

Cameli orgulhosamente informou que o Acre deixou a lista das 50 cidades mais violentas do país, resultado das ações para reestruturar a segurança pública, com a contratação de centenas de novos policiais, reforma de unidades e investimentos em equipamentos.

Na área da saúde, o governador destacou os mutirões de cirurgias na Fundhacre, ampliados com o apoio financeiro do Detran, e a implementação do Prontuário Digital. Além disso, ressaltou que o Estado atende pacientes de países vizinhos e municípios de fronteira de outros estados.

“Eu cheguei da COP e fui direto visitar as obras da nova maternidade de Rio Branco. E estão a todo vapor. O Hospital João Câncio, em Sena Madureira, retornou as obras. Tivemos problemas, mas vou entregar essa obra bem feita, porque saúde é vida e vamos cuidar do que precisamos para melhorar a vida das nossas pessoas”, destacou.

De volta da COP28 em Dubai, Cameli enfatizou as conquistas ambientais do Acre, salientando a importância de conciliar preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Ele antecipou a vinda de uma nova rede de lojas de departamentos para o Acre e anunciou uma missão em busca de parcerias econômicas com a China no início do próximo ano.

“Chegamos à COP28 com cabeça erguida, dever cumprido, diminuímos o desmatamento, diminuímos as queimadas, era só olhar o céu em setembro, muito mais limpo que tantos anos anteriores”, relatou.

O governador emocionou-se ao ouvir o agradecimento da moradora Raimunda Muniz, pela inauguração da nova ponte de Sena Madureira, que deverá ser inaugurada no dia 19, destacando a satisfação da população como fonte de motivação para continuar seus trabalhos.

“Eu sempre sonhei em ser governador. Vamos inaugurar essa ponte e vai ser uma festa gigante para a população de todo o Acre. E vai ser um exemplo, porque o Acre está construindo pontes, não destruindo. E não para por aí, ainda vamos dar a ordem de serviço da ponte na Orla do 15”, afirmou.

Outros temas abordados na entrevista incluíram as obras de revitalização da Ponte Metálica, a ponte de Rodrigues Alves, a licitação para mais de 1.500 unidades habitacionais e a boa relação do governo com os outros poderes, celebrada em momentos de confraternização. A entrevista encerrou-se com otimismo, evidenciando um governo comprometido com o desenvolvimento e bem-estar da população acreana.

No encerramento, a secretária Nayara Lessa agradeceu a participação do governador: “A equipe da rádio Difusora é extremamente dedicada. Eu agradeço a todos os nossos servidores e a dedicação do governador. Não está sendo fácil recuperar um sistema público que estava abandonado nos últimos anos, mas o governador teve confiança, companheirismo e amizade pelo nosso trabalho. Avançamos muito na estrutura e em nossa equipe, para levar as boas notícias para o estado”.

Por Samuel Bryan Agência de Noticias do Acre

Foto: Marcos Vicentti/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram