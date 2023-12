Uma investigação comandada pela Polícia Civil de Sena Madureira na última segunda-feira (11), resultou na prisão de um homem acusado de ter dezenas de cartões bancários de terceiros e suas respectivas senhas. Segundo informações, Etivaldo Barbosa Rodrigues estava atuando como agiota e se apossava dos cartões para receber mensalmente.

Ao ContilNet, o advogado de Etivaldo, Maycon Moreira, informou que o homem teve liberdade provisória concedida durante Audiência de Custódia na Comarca de Sena Madureira, no Acre.

“Após as formalidades legais, conseguiu a liberdade provisória do ora investigado. As alegações feitas pela defesa foram atendidas de forma parcial pelo juízo, de modo que, a priori, devemos nos resguardar de emitir qualquer opinião ou juízo técnico, preservando assim o direito ao contraditório, e ampla defesa, para que seja respeitado o devido processo legal”, disse.

O advogado também afirmou que Etivaldo está em casa e pronto para colaborar com as investigações e amparado pelo princípio da presunção de inocência. “O senhor Etivaldo é arrimo de família, tem os requisitos necessários para estar em liberdade, e iremos em busca de provar/esclarecer a verdade real dos fatos isso no decorrer do processo supra, bem como ratificamos nossa crença e fé na justiça que teve uma decisão razoável, justa e proporcional ao conceder a liberdade provisória do jurisdicionado em questão”, disse.

Veja a nota da defesa:

Sobre os fatos noticiados no último dia 11 em desfavor do senhor Etivaldo, o advogado Maycon Moreira da Silva de Sena Madureira-AC, foi contratado pela família para fazer a Audiência de Custódia na Comarca de Sena Madureira-AC, a respeito da possível prática do crime de usura pecuniária, “na qual, após as formalidades legais conseguiu a liberdade provisória do ora investigado. As alegações feitas pela defesa foram atendidas de forma parcial pelo juízo, de modo que, a priori, devemos nos resguardar de emitir qualquer opinião ou juízo técnico, preservando assim o direito ao contraditório, e ampla defesa, para que seja respeitado o devido processo legal, bem como o ora custodiado, já está em casa, está pronto para colaborar com as investigações, se encontra amparado pelo princípio da presunção de inocência. O senhor Etivaldo é arrimo de família, tem os requisitos necessários para estar em liberdade, e iremos em busca de provar/esclarecer a verdade real dos fatos isso no decorrer do processo supra, bem como ratificamos nossa crença e fé na justiça que teve uma decisão razoável, justa e proporcional ao conceder a liberdade provisória do jurisdicionado em questão. Por fim, agradecemos pela oportunidade do direito de resposta e iremos trabalhar de forma latente para provar e esclarecer a verdade real dos fatos para melhor elucidação da lide que envolve o ora flagranteado, uma vez que o processo está ainda em sua fase embrionária e as investigações talvez ainda continue de forma legal para apurar a verdade real dos fatos.

Entenda

Após o levantamento de informações, os investigadores passaram a monitorar Etivaldo Barbosa Rodrigues, 44 anos de idade, conhecido como “Sampaio”. Era ele que retinha os cartões bancários em sua residência.

Ao localizar o homem, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela justiça local. Ao todo, segundo os investigadores, foram apreendidos em poder do acusado 181 cartões bancários. Dentre os cartões, há vários relacionados ao programa Bolsa Família, programa este de cunho social. Etivaldo Rodrigues foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública.

Redação ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram