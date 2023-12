Uma motocicleta Yamaha YBR Crosser de cor cinza foi recuperada pela PM na manhã dessa quarta-feira, 13, no Ramal do Almoxarifado, na Ac 317, zona rural.

Uma guarnição de rádio patrulhamento do 2° Batalhão recebeu uma denúncia de que no Ramal havia uma motocicleta escondida numa área de mata.

Deslocando ao local, a equipe constatou que realmente existia uma motocicleta com restrição de roubo/furto.

Os Militares tiveram um pouco de dificuldade pelo fato do veículo estar sem placa, mas em uma consulta pelo chassi, foi possível identificar os dados e a restrição. A motocicleta foi encaminhada para a delegacia da segunda regional para procedimentos legais.

Por 2° Batalhão de Polícia Militar do Acre (2° BPM)

