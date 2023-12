O governador Gladson Cameli celebrou na manhã desta quarta-feira, 13, no auditório da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) o êxito de um lançamento duplo que marcou a gestão estadual: a apresentação do Planejamento Estratégico da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) para o período de 2024 a 2028, que foi acompanhada pelo anúncio oficial do concurso público da Sefaz.

O governador Gladson Cameli anunciou com entusiasmo o lançamento do edital do concurso da Secretaria da Fazenda, que estará disponível no Diário Oficial do Estado em breve. Com 164 vagas, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência, o concurso representa um marco significativo, sendo o primeiro realizado para a Fazenda Estadual em 14 anos. Serão 48 vagas para auditor, 9 para contador, 47 para especialista e 60 para técnico da Fazenda Estadual.

O governador expressou sua gratidão ao secretário Amarísio de Freitas, ao secretário adjunto do Tesouro, Elson D’Ávila, e à equipe da Sefaz pelo lançamento do edital, destacando a importância do concurso para o serviço público e a economia do Acre.

“Meus amigos, hoje celebramos não apenas o lançamento do tão aguardado edital do concurso da Fazenda Estadual, mas também recebemos o primeiro Planejamento Estratégico documentado da Secretaria de Estado da Fazenda. Essa iniciativa é um passo crucial para fortalecer nossa economia e garantir um serviço público de qualidade. Este é o compromisso do nosso governo: trabalhar incansavelmente para cuidar das pessoas e do tesouro que é o Acre. Muito obrigado a todos, e que Deus nos abençoe e guie nosso caminho”, afirmou o governador.

O secretário de Fazenda, Amarísio Freitas, expressou orgulho pela conclusão do primeiro planejamento estratégico documentado da Sefaz, destacando a relevância dessa ação não apenas para o governo do Acre, mas como um ganho para a população com uma gestão de recursos públicos ainda mais aprimorada.

Ele acredita que o planejamento será um divisor de águas na gestão da pasta, lembrando que o êxito do trabalho na organização de recursos a partir da Sefaz faz parte de uma gestão compartilhada que reflete no êxito em todas as outras pastas do governo, superando momentos como a pandemia de covid-19 e a atual diminuição de repasses.



“O planejamento é um exercício contínuo. A caminhada é longa, pois nosso objetivo é contribuir cada vez mais no fortalecimento da Sefaz e de sua missão institucional enquanto gestora dos recursos do Estado do Acre”, afirmou o secretário.

O evento, que contou com a presença de servidores da Sefaz, secretarias parceiras e a população em geral, marcou, além do lançamento oficial do concurso público da Sefaz, homenagens a servidores da instituição.



O sucesso do evento reforça a significativa participação de diversos órgãos, incluindo a Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), Procuradoria Geral do Estado (PGE), Secretaria de Estado de Administração (Sead), Secretaria de Estado de Governo (Segov) entre outros, consolidando assim o compromisso do governo com uma gestão estratégica e transparente.

