Reconhecido como um dos melhores do Brasil, senador é destaque no Ranking dos Políticos por desempenho anticorrupção, antiprivilégios e eficiência.

Em uma cerimônia realizada nesta quarta-feira, 13, em Brasília, o Senador Alan Rick (União-AC) foi agraciado com o Prêmio Excelência Parlamentar, uma distinção oferecida pelo Ranking dos Políticos. Este reconhecimento coloca o senador em posição de destaque no cenário político nacional, sendo classificado como o 4º melhor parlamentar federal do Brasil, o 3º melhor senador e o mais destacado do Acre, considerando tanto deputados federais quanto senadores.

O Ranking dos Políticos é conhecido por seus critérios rigorosos, baseados na luta anticorrupção, antidesperdício e antiprivilegios. Este sistema de avaliação leva em conta as votações realizadas pelos parlamentares, o uso responsável da verba pública e a ausência de condenações judiciais, oferecendo uma análise abrangente e objetiva do desempenho dos políticos no Brasil.

Na ocasião, o senador Alan Rick expressou seu agradecimento e reconhecimento, enfatizando o critério rigoroso do Ranking. “Não se trata de uma votação, mas sim de uma avaliação objetiva do mandato do parlamentar. Agradeço o povo do Acre, que me conferiu esse mandato. Acima de tudo, eu agradeço a Deus, a minha família, a minha equipe, que estiveram ao meu lado para que nós alcançássemos esse resultado”.

Além disso, o senador destacou o impacto positivo que premiações como esta têm na política brasileira. “Incentiva as pessoas de bem a entrarem na política. O cidadão que quer contribuir com o seu país, com o seu estado, com a sua nação. Melhora a qualidade política, faz com que os parlamentares, os políticos, exerçam mandatos melhores, busquem excelência”, declarou Alan Rick.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram