O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) divulgou, nesta terça-feira, 12, o edital com a lista de locais onde serão aplicadas as provas objetiva e discursiva do concurso público para servidores efetivos da instituição.

Os candidatos podem verificar os locais na página do Instituto Verbena, acessando o link https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2023/concurso-mpac/. O site do instituto também contém outros comunicados e as principais informações do concurso.

As provas serão aplicadas no próximo domingo, 17 de dezembro, em Rio Branco. O certame tem como objetivo preencher vagas imediatas no quadro de pessoal efetivo do MPAC.

São 45 vagas, sendo 10 para técnico ministerial e 35 de analista ministerial, abrangendo áreas como Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Estatística, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

